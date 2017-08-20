Арбитражный суд Москвы рассмотрит жалобу дольщиков ЖК "Царицыно" на отказ в праве кредитных требований к банкроту "Настюше"

Обманутые дольщики ЖК Царицыно требуют вернуть на счета застройщика более 15 млрд рублей, которые были предназначены для строительства их домов, но выведены руководством головной компании «Настюша». Напомним – в отношении зерновой компании «Настюша» введено конкурсное управление на полгода, сама компания признана банкротом, а ее руководство обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах.

В список кредиторов компания «Московский Комбинат Хлебопродуктов», которая и является застройщиком ЖК Царицыно не попала, так как не смогла предоставить необходимые документы. Как сообщает «Федеральное Агентство новостей», после того, как место директора Игоря Пинкевича занял Дмитрий Борисенко, документы юристами были собраны и направлены на рассмотрение суда. По информации представителя ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» Евгения Кузнецова, из-за большого объема банковских выписок, договоров и так далее заседание Арбитражного суда было перенесено на 5 апреля, чтобы все стороны ознакомились с документацией.

Также представители временного управляющего «Московского Комбината Хлебопродуктов» просят суд привлечь в качестве третьей стороны процесса временного управляющего предприятием Дениса Панченко. От решения суда будет зависеть дальнейшая судьба стройки ЖК Царицыно.