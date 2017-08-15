Билл Гейтс: криптовалюты убивают людей

Основатель компании Micrisoft Билл Гейтс обвинил криптовалюты в массовых человеческих смертях. С помощью нового вида активов люди приобрели возможность неограниченно покупать наркотики и отмывать средства.

Один из самых богатых людей на Земле Билл Гейтс заявил о своем неприятии криптовалют, финансового средства XXI века, обвинив ее в смертельности для людей. Основоположник Microsoft во время своего интервью отметил, что именно посредстивом применения криптовалюты через активный майнинг люди склонны приобретать запрещенные вещества.

В частности, Билл Гейтс упоминал о фентаиле как о сильном опиоидном анальгетике, из-за которого на территории США зафиксировано множество множество случаев передозировки. Кроме того, с помощью электронного кошелька нечистые на руку предприниматели и чиновники склонны отмывать доходы, добытые незаконным путем.

Из-за того, что все транзакции, совершенные криптовалютой, невозможно проконтролировать на государственном уровне, эта схема плотно "прижилась" в кругах преступников.