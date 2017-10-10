Долгосрочный контракт, заключенный властями Москвы, поможет всем регионам России

Инвестиционные вложения в экономику сразу всех регионов России позволила сделать офсетная сделка, заключенная правительством Москвы с фармкомпанией «Биокад».

Как сообщает «Новая Губерния», это первый в России контракт такого плана, который позволяет заключить инвестиционное долгосрочное соглашение, выгодное всем сторонам. Производитель лекарств получает гарантированный на десятки лет рынок сбыта, а заказчик – 50% скидку на препараты. Как заявил руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов в интервью радио Business FM, гибкость офсетной сделки дает возможность на сумму контракта выбирать лекарства, исходя из сегодняшних потребностей, в частности, таргетные препараты для борьбы с онкологией. «Снижение стартовой цены более чем на 50%означает, что не только город сэкономит свои деньги, причем немалые, но и все субъекты Российской Федерации», - подчеркнул Ефимов. Согласно правилам размещения заказов, эта цена станет стартовой для всех.