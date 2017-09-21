В правительстве рассказали об опасных последствиях обмена криптовалют на реальные деньги

Заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов рассказал, какие опасные последствия вызовет в России закон, согласно которому криптовалюту можно будет обменивать на реальные деньги. Пока что Центробанк не поддерживает такой проект.

Сотрудники правительственного аппарата России рассказали, какие последствия настигнут страну, если на законном основании легализовать обмен криптовалют на реальные деньги. По его мнению, такая мера может обрушить всю социальную и экономическую системы.

Как предполагает Акимов, только если криптовалюта начнет масштабно расти в цене, в будущем ее может ждать стабильный период. Однако именно это приведет к трагическим последствиям для уже десятилетиями наработанной существующей финансовой системы. По этой причине замглавы правительственного аппарата делает вывод, что пока что остается единственно правильным решением не принимать такого решения относительно криптовалют, так как это будет способствовать отмыванию денег в криминальных мирах.