ФНС отчиталась о росте поступлений налогов в бюджет на 20%

Глава ФНС Михаил Мишустин провел собрание, в ходе которого отчитался, что за прошлый год прибывание средств в бюджет РФ за счет налогов увеличилось на 20%. Отмечается, что в сравнении с 2016 годом, в 2017 году приток налогов в госбюджет РФ вырос практически до 17,3 трлн рублей.

Как рассказал Мишустин, в прошлом году ФНС отправила в бюджет 9,2 трлн рублей, что по сравнению с 2016 годом показывает приращение на целых 32%. Основной рост показали налог на прибыль (3,3 трлн рублей) и НДС (3,1 трлн рублей). Михаил Владимирович сообщил, что эти показатели выросли на 18,8% и 15,5% соответственно.

По его словам, драйверами роста также стали акцизы, имущественные налоги и перечисления по НДФЛ. Во время собрания Мишустин также отчитался о сокращении теневого сектора экономики. Он связал это с тем, что за счет налогового администрирования в госбюджет пришло 400 млрд рублей.