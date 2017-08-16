Владимир Ефимов не удивился первому месту Москвы в рейтинге Financial Times FDi Intelligence

Известная компания Financial Times FDi Intelligence представил свой топ «городов будущего». Оценка таким городам выставлялась с учетом перспектив их развития на краткосрочную перспективу (два года). В этом престижном рейтинге была заслуженно отмечена Москва. В частности, ее признали самым перспективным городом Восточной Европы с точки зрения инвесторского интереса. Что касается привлекательности в Европе в целом, то главный город РФ занял шестое место. Об этом рассказывает «Лента.ру».

Своим мнением касательно результатов рейтинга поделился Владимир Ефимов (руководитель Правительства Москвы, глава столичного ДЭПИР). По его словам, рейтинг подтверждает то, что уже является данностью — статус Москвы, как идеального города мира для инвестиций. Этому способствует целый ряд факторов: от простых правил ведения бизнеса и целого перечня разнообразных льгот до планомерно растущего спроса со стороны потребительской аудитории.