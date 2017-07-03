25 февраля был опубликован список с поручениями, составленными по итогам встречи президента России Владимира Путина с участниками форума «Наставник». Путин поручил обеспечить школьников «билетом в будущее» и предоставить им возможность профессиональной ориентации.

На проект «Билет в будущее», который вступит в силу уже в 2018 году, будет выделено до 1 миллиарда рублей. Поучаствовать в нем смогу, как минимум, 100 000 учеников от 6 до 11 классов.

Первый этап проекта заключается в том, что школьники смогут через интернет выявить свою профессиональную ориентацию. На втором этапе юные россияне будут приглашены в центры компетенции. Там они попробуют развить свои способности и больше узнать о любимой профессии. Третий, заключительный этап проекта, заключается в том, что школьники смогут получать гранты. При помощи грантов ученикам школ дадут возможность приобрести практические навыки непосредственно в компаниях, учреждениях и профильных предприятиях.