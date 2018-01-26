Бизнесмен Галиуллин наладит производство биотоплива под Курганом

Известный российский предприниматель Марат Галиуллин стал владельцем 4,5 тысячи гектар земли в Петуховском р-не, Курганской обл. Это произошло в конце 2017-го года, когда он приобрел имущество обанкротившегося сельхозпредприятия «Аграрий». За него он отдал всего семь миллионов рублей, хотя рыночная стоимость предприятия в начале банкротного процесса превышала 360 миллионов рублей. Ликвидировано оно было за долг в 21 миллион рублей. Об этом рассказывает бизнес-портал «Компании России».

Марат Галиуллин известен своей многолетней успешной деятельностью в сфере медицинского машиностроения. На приобретенной им территории он намерен выращивать рапс для последующей его переработки в биотопливо. В качестве партнеров предприниматель привлек бизнесменов из китайской провинции Хэйлунцзян. Как рассказал Марат Галиуллин, в скором времени начнется подготовка документации, предусматривающей создание компании.