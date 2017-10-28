Основатель Amazon за 1 день заработал 1 миллиард долларов

Джефф Безос, который является богатейшим человеком мира, смог за 1 день заработать 1,15 миллиардов долларов. Рост состояния Безоса обеспечило увеличение стоимости на акции компании Amazon.

Основатель Amazon за 1 день увеличил свое состояние более чем на 1 миллиард долларов. Это случилось из-за того, что бумаги на акции поднялись в цене. Как сообщает Blооmbеrg Billionаires Indеx, на 21 февраля каждая акция на Amazon стала дороже на 1% - в итоге, стоимость одной достигла 1482,92 долларов. Как отметили эксперты, даже 1% роста в акциях такого масштаба могут обеспечить колоссальное увеличение прибыли.

С начала 2018 года цены на бумаги акций выросли на 26,5%. Материальное состояние Джеффа Безоса увеличилось до 124 миллиардов.

Ранее уже стали известны данные о том, что Безос начал строить уникальные часы, которые смогут проработать 10 000 лет. Примечательно, что для функционирования механизма не потребуется человек, часы смогут осуществлять свою работу без вмешательства людей.

Основатель Amazon продолжает оставаться на первой позиции в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Второе место в тройке богатейших занимает Билл Гейтс, который владеет 91,6 миллиардом долларов. На третьем месте находится инвестор из США Уорен Баффет, его состояние оценивается в 86,2 миллиардов долларов.