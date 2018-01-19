Работающие в IT-отрасли компании Москвы увеличили свою прибыль за год на четверть

Владимир Ефимов (лидер столичного ДЭПИР) рассказал о том, что московская IT-отрасль развивается активными темпами. Доказательством этому выступает тот факт, что столичные компании, занятые в IT-отрасли, за прошлый год повысили прибыль в среднем на 25%. Об этом сообщает АГН «Москва».

ДЭПИР, ссылаясь на Мосгорстат, отметил, что зарплата по IT-отрасли с 1-го по 11-й месяцы прошлого года прибавила 5%. За прошлый год в столице было отмечено увеличение объема производства компьютерного оборудования на 36%. Наконец, ежегодно рост объема экспорта московских IT-технологий составляет где-то 16%.

В пресс-службе ДЭПИР также рассказали, что в рамках развития IT-отрасли, в Москве сейчас действует 31 технопарк и два технополиса. В них занято порядка 1700 компаний-резидентов и открыто свыше 45000 рабочих мест.