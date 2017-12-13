Швейцарец рассказал о безопасности новых заводов по утилизации мусора в Подмосковье

В данное время реализуется проект по строительству четырех мусоросжигательных заводов новой формации в Подмосковье. Такие же высокотехнологичные комплексы будут построены в Татарстане, Сочи и Минеральных Водах. По информации ИА «Национальные интересы», обеспокоенность жителей экологической обстановкой вокруг заводов прокомментировал официальный представитель компании Hitachi ZosenInova Урс Альтенбургер.

По этой технологии возведены заводы в Швейцарии, Японии, Германии, Китае, у нас эта же технология будет реализована с помощью госкорпорации «Ростех». Господин Альтенбургер подчеркнул, что будущие предприятия будут экологически чистыми и бесшумными.«Швейцария, как и любая другая страна, не сразу внедрила новый способ обращения с мусором. Тридцать лет назад, когда все только начиналось, швейцарцы протестовали, опасаясь возможного влияния работы заводов на окружающую среду. Теперь даже вопросом никто не задается ни в одной стране, где работают наши заводы. Можно жить рядом и ни о чем не беспокоиться», - сообщил Урс Альтенбургер.