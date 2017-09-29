ТоАЗ осуществляет реализацию крупного инфраструктурного проекта в порту Тамань

К числу самых инвестиционно привлекательных субъектов РФ относится Краснодарский край. Это доказывается, как его регулярным попаданием на высокие места в различные рейтинги, так и фактами. Так, с 2010 по 2017 гг. В Краснодаре реализовали 440 масштабных инвестиционных проектов совокупным объемом в 525,8 миллиарда рублей. Благодаря этому, в регионе было создано 32,8 тыс. новых рабочих мест. В настоящее время здесь реализуется 341 проект на 1,5 трлн. рублей. Об этом сообщил РБК.

Одним из важнейших региональных проектов в Краснодаре в последние годы выступило возведение порта Тамань в районе мыса Железный Рог. На его территории в настоящее время компания «Тольяттиазот» (ведущий отечественный производитель товарного аммиака) реализует крупнейший инфраструктурный проект. Он сводится к возведению терминала, через которой после его ввода в эксплуатацию (а это 2020-й год) будет осуществляться перевалка до 2 млн. тонн аммиака и 3 млн. тонн карбамида. Терминал включает в себя три блока: береговой перевалочный комплекс, гидротехнический комплекс и комплекс вспомогательных и инфраструктурных сооружений. К порту уже была проведена железнодорожная ветка длиной 36 километров, построена автомобильная трасса.

Петр Орджоникидзе (председатель совета директоров «Тольяттиазота») в комментарии к новости подчеркнул, что этот проект относится к числу магистральных для ТоАЗа. С его помощью РФ сможет расширить свое присутствие на мировых рынках, а развитию Юга России будет придан мощный импульс. ТоАЗ, в свою очередь, сможет значительно снизить зависимость от украинского транзита. С настоящее время около 60% производимого компанией аммиака транспортируется по аммиакопроводу Тольятти — Одесса. Однако регулярные конфликты с украинской стороной из-за тарифов осложняют логистический процесс. Петр Орджоникидзе подчеркнул, что строящаяся портовая инфраструктура создаст новые рабочие места в важном для Краснодарского края секторе и увеличит финансовые поступления в краевой бюджет.

«Тольяттиазот» гарантирует, что негативное воздействие комплекса на окружающую среду будет минимизировано благодаря соблюдению всех отечественных и международных норм и требований по части промышленной безопасности. Также отмечается, что ТоАЗ не исключает возможность возведения третьей очереди комплекса, что позволит увеличить ежегодный грузооборот до 13 миллионов тонн.