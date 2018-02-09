В Великобритании рестораны сети KFC закрылись из-за дефицита курицы

В Великобритании некоторые рестораны популярной сети фаст-фуда KFC закрылись из-за острого дефицита курицы. На это обратила внимание газета The Independent.

Многие жители семи графств обратили внимание на неполадки в работе общепита. Сотни британцев разместили на своих аккаунтах Twitter сообщение о том, что при входе в заведения их встречает уведомление о проблемах с доставкой куриного мяса. Один из пользователей считает, что подобное явление можно сравнить с глобальным концом света.

В руководстве KFC объяснили, что не могут своевременно обеспечивать свежими продуктами 900 филиалов своего бренда. Они отказались от идеи снизить качество сырья, из-за чего несколько ресторанов пришлось закрыть. Как альтернативу, представители компании рассматривают вариант с уменьшением срока работы. Пока они прогнозируют дальнейшее развитие ситуации.