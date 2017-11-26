Проблемы сыроварения в стране и выполнение программы импортозамещения обсудили на съезде сыроваров

15 февраля в подмосковных Химках прошел съезд Союза сыроваров России, который был создан осенью 2017 года на Международном молочном агропромышленном форуме в Красногорске.

Один из инициаторов съезда истринский сыровар Олег Сирота подчеркнул, что количество сыроварен, которые открылись в России с момента старта программы по импортозамещению, в десятки раз больше численности производств, работавших ранее. На сегодняшний день количество сыроварен более 400, появилась новая отрасль, но вместе с открывшимися возможностями для сыроваров в стране, наметились и общие проблемы.

Одной из обсуждаемых на съезде проблем стало качество сыра и использование в сыроделании пальмового масла и заменителей молочных жиров. Олег Сирота рассказал фермерам о планах реализации выездных проверок на предмет соблюдения технологии производства и качества натуральных сыров. Собравшиеся на съезде единогласно проголосовали, что членство в Союзе сыроваров нужно подтвердить высоким качеством своей продукции, и главным критерием членства в объединении станет производство натуральных сыров. При обнаружении в производстве сыродела хотя бы доли заменителей молочных жиров он исключается из Союза и лишается поддержки.

На съезде обсуждались вопросы сбыта продукции, проблемы с заквасками и вынужденной закупкой импортного оборудования. Присутствующие на форуме чиновники, представители региональных и федеральных министерств рассказали о своих действиях по решению проблем, о созданных на местах возможностях для сыроваров.

На съезде выступили глава округа Химки Дмитрий Волошин , директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства РФ Евгений Ахпашев, заместитель руководителя Россельхознадзора РФ Николай Власов, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Леонов, первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин, заместитель генерального директора «Агентства развития бизнеса» Калужской области из Калужской области Николай Тубеншляк, Мария Елкина от Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга РФ и другие.