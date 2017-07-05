Роман Абрамович вложил в Telegram 300 миллионов долларов

СМИ разместили данные о том, что в списке инвесторов, вложивших средства в развитие мессенджера Павла Дурова Telegram есть имя бизнесмена Романа Абрамовича. Сумма инвестиций от Абрамовича в проект составила 300 миллионов долларов.

Информация о том, что Абрамович теперь инвестирует в Telegram, в некоторых СМИ разнится. Так, ряд изданий утверждают, что бизнесмен не мог инвестировать столь большую сумму, так как чек от одного человека не мог превышать 20 миллионов долларов. Другие же утверждают, что Абрамович одним из первых россиян, получил возможность вносить инвестиции в проекты Дурова и его брата.

Как сообщили эксперты, инвестиции будут направлены не только на мессенджер. Часть денег пойдет на новую блокчейн-платформу. В платформе Telegram Open Network (TON) будут осуществляться работы с новой криптовалютой, созданной проектом.

Из списка, который Дуров направил в Комиссию ценных бумаг и бирж США, СМИ узнали о том, что в Telegram 81 инвестор вложил 850 миллионов долларов. Особое внимание в списке журналисты обратили на Абрамовича, который по данным вложил особо крупную сумму.