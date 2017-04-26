ЦБ России намерен запретить банкам устанавливать табло с курсами валют‍

Центральный Банк России издал проект приказа, запрещающего финансовым учреждениям устанавливать на фасаде своего здания табло с курсами валют. Нововведение не касается информационных стендов внутри помещения банка.

16 февраля был официально опубликован проект приказа Банка России, который содержит изменения в инструкцию ЦБ о порядке произведения финансовых операций с участием физических лиц касательно наличного оборота иностранной валюты. Отдельные поправки в инструкцию относятся к дальнейшей судьбе уличных табло о показаниях курса валют.

Так, в случае, если проект будет официально принят, банки потеряют право устанавливать электронные табло, вывески и щиты с информацией о курсе валют.

Неожиданное решение ЦБ РФ, как пояснили в пресс-службе учреждения, связано с тем, что подобные табло зачастую используют незаконные точки обмена валют. Вся необходимая клиентам информация будет содержатся на стендах внутри помещений банков.