РФПИ и Hitachi Zosen Inova помогут «РТ-Инвест» построить пять МСЗ в Подмосковье и Татарстане

ГК «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») сообщила что ей удалось найти партнеров для реализации проекта по возведению в Подмосковье и Татарстане пяти мусоросжигательных заводов (МСЗ). Таковыми инвесторами станут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японско-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova. Объекты будут работать на технологиях, которые предоставит Hitachi Zosen Inova. Операторами проекта выступают компании АГК-1 (для четыре подмосковных МСЗ) и АГК-2 (для Казани). Об этом проинформировали «Ведомости».

Планируется, что стоимость проекта составит около полутора сотен миллиардов рублей. РФПИ выдвинул Hitachi Zosen Inova предложение по снижению сметы проекта, но остается неизвестным ответ компании. Окупить затраты планируется за счет «зеленого» тарифа на электроэнергию, выработанную из ТКО. В краткосрочной перспективе ожидается подписание соглашения между Москвой и Подмосковьем, после чего столица будет поставлять на заводы свой мусор. Таким образом, на них будет достаточный уровень загрузки.

Добавим, что четыре подмосковных МСЗ должны поспособствовать снижению уровня утилизации отходов в регионе на 25%. В Казани и вовсе намерены полностью избавиться от необходимости захоранивать мусор.