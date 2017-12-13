Депутат Затулин: "Строительство высокотехнологичного завода поможет победить мусорный коллапс в Сочи"

Сочинские власти должны определить место для возведения нового высокотехнологичного комплекса по переработке мусора. Корпорация Ростехнологии, инвестирующая 23 млрд рублей в современное производство по выработке из отходов электроэнергии, построит новый комплекс по отработке мусора к середине 2021 года.

Такое решение было принято в Правительстве РФ на заседании Комиссии по вопросам обращения с отходами. Заместитель председателя комиссии, депутат Госдумы по Сочинскому округу Константин Затулин уверен, что эти технологию помогут выбраться из мусорного коллапса, в котором находится курортный город из-за переполненности полигонов и стихийных свалок, образованных практически в центре Сочи. Как сообщает агентство «MaksPortal», Затулин заявил, что новый завод благодаря технологиям фирмы Hitachi не нанесет вреда ни жителям, ни экологии: по этой технологии работают комплексы в Европе и Азии, по ней же будут построены заводы в Подмосковье, Казани, Сочи и Минеральных Водах. «Это завод совершенно нового поколения, по технологии Hitachi, которую после долгих примерок, сравнений и выбора, избрала корпорация «Ростехнологии», и я уже включил таймер в ожидании скорейшего введения в строй этого комплекса», – отметил Затулин.