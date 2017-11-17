ЦБ: Хакеры потеряли интерес к банковским картам и погнались за криптовалютой

В Центробанке сообщили о том, что в 2017 году интерес хакеров к банковским картам жителей России снизился на 11%. Это говорит о том, что сейчас киберпреступники увлечены хищением криптовалюты.

Как рассказали в ЦБ, в последнее время криптовалюта начала активно развиваться, потому хакеры практически полностью перевели свое внимание на ее хищение. По словам экспертов, если законодательство начнет регулировать этот рынок, то тенденция вполне может измениться в другую сторону.

В ЦБ опасаются, что если государство начнет контролировать майнинг криптовалюты, киберпреступники быстро потеряют к ней интерес и вновь обратят свое внимание на счета россиян в банковских учреждениях.

Напомним, что на днях курс биткоина стал расти на фоне интереса властей Южной Кореи к криптовалюте. Отмечается, что он уже превысил психологическую отметку в $10 тысяч.