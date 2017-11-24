Владимир Ефимов: патенты крайне интересуют столичных предпринимателей

Столичному бюджету за минувший год удалось пополниться на сумму, превышающую 5,4 млрд. рублей, благодаря реализации патентов для бизнесменов города. Это превышает показатели 2016-го года н 54%. Всего московские бизнесмены приобрели свыше 77 тыс. патентов, что позволило превысить показатели 2016-го года на 41%. Об этом пишет портал московского градоначальника.

По словам главы московского ДЭПИР Владимира Ефимова, патенты показывают стабильный рост. Этот процесс позволяет формироваться комфортной среде, способствующей развитию предпринимательства.

Комментируя новость, Наталья Сергунина (заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений) заявила, что патенты помогают бизнесменам успешно вести бизнес и оптимизировать издержки. Востребованность этой системы доказывает эффективность работы мер поддержки со стороны столичного Правительства.