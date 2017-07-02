В Мурманской области картофель значительно подорожал всего за неделю

В Мурманской области наблюдаются значительные изменения в области цен. Например, всего за неделю картофель подорожал на 3 процента. Результат был опубликован после обработки данных по таким городам как Мурманск, Североморск и Апатиты.

Каждую неделю в Мурманской области происходит тщательная проверка цен на продукты, которые входят в список первой необходимости. Это делается по требованию Федеральной службы государственной статистики. Позже эти данные публикуются, и тогда проводятся исследования, какими причинами могло быть вызвано подорожание или подешевение.

Так, отмечается, что по региону всего за неделю в цене поднялся картофель. Вместе с ним цены выросли также на лук, соль, подсолнечное масло, некоторые виды мяса, а также вермишель. В то же время наблюдается тенденция на снижение цен некоторых продуктов, в частности тех, которые подлежат заморозке.