Российские рыбаки поделились своими опасениями в письме к Путину

В ожидании четвёртого съезда работников рыбохозяйственного комплекса РФ специалисты написали письмо президенту с просьбой оставить без изменений систему распределения квот на добычу рыбы и морепродуктов, рассказывает «КП». Инициатива связана с предложением ввести аукционы на вылов морского биоматериала, которое поступило Путину в начале года. Представители рыбопромышленной отрасли обеспокоены, что изменения сведут все достигнутые годами результаты на нет.

В своем письме специалисты отмечают, что историческое распределение квот на основе статистики вылова «кардинально изменило логику бизнеса и качественно повысило экономическую отдачу от отрасли». Благодаря такому подходу отрасль удалось оздоровить и вывести добычу ресурсовс отметки исторического минимума.

В связи с этим представители отечественной рыбопромышленности выражают надежду на сохранение существующих принципов законодательства и отказ от введения аукционов. Работники отрасли опасаются, что внесение изменений может нарушить инвестиционный поток и затронуть область судостроения.