Ямальский бизнесмен мог утаить от государства налоги на сумму до миллиарда рублей

В Новом Уренгое офис «Корпорации Роснефтегаз» подвергся обыску. Владельца компании Олега Ситникова подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает информационное агентство URA.RU.

Как сообщили источники агентства, из офисов идет изъятие документов. Обыски проходят в рамках ряда уголовных дел по уходу от налогов, открытых в отношении коммерческих организаций, входящих в группу компаний «Корпорация Роснефтегаз», принадлежащей Олегу Ситникову. В частности, структуры бизнесмена обвиняются в неуплате 525 млн рублей, хотя в процессе расследования и изучения документов эта сумма может дорасти до миллиарда рублей.

Претензии следователей касаются деятельности «Фирмы Макс» в 2013 году, руководство которой фактически осуществлял Ситников, а также нескольких дочерних компаний «Корпорации Роснефтегаз».

Имя ямальского бизнесмена и ранее мелькало в хронике происшествий – Олега Ситникова обвиняли в продаже воды вместо бензина на автозаправках, организации незаконной переправы, экологических нарушениях и так далее.