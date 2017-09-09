О создании "Первого экологического фонда" сообщили Роснано и "РТ-Инвест"

Проект «Энергия из отходов», направленный на решение мусорной проблемы в РФ, вышел на новую стадию реализации. Дело в том, что ГК «Роснано» и «дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест» анонсировали старт работы «Первого экологического фонда», который войдет в консорциум инвесторов означенного проекта. Согласно его условиям, в Московской области будет возведено четыре высокотехнологичных мусоросжигательных завода (МСЗ), а еще один такой объект построят в Казани. Планируется, что по итогам воплощения проекта в жизнь, объемы утилизирующихся на территории Подмосковья ТКО сократятся на 25%, а в столице Татарстана удастся выйти на уровень «нулевого захоронения». Об этом сообщает ТАСС.

Любопытно, что летом минувшего года А.Чубайс (предправления «Роснано») рассказал, что госкорпорация может направить в фонд до 8 млрд. рублей инвестиций. Общий же объем проекта составит порядка 150 млрд. рублей. Стоит добавить, что к числу его инвесторов также относится японско-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova, благодаря которой во всем мире работает до пяти сотен подобных МСЗ.