Директор МВФ назвала неизбежным регулирование операций с криптовалютами

Кристин Лагард, директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ), сообщила, что рано или поздно регулировать операции с криптовалютами все равно придется. По ее словам, это неизбежная мера на будущее.

Накануне директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард дала интервью для корреспондентов американского телеканала CNN Money. В эфире она ответила на вопросы, касающиеся криптовалюты, как развивающейся виртуальной денежной единицы. В целом она вела беседу о том, что во всем мире с каждым днем все больше людей интересуются криптовалютой и майнингом. В связи с этим потребность в регулировании этой валюты и процесса ее добывания становится все больше. По этой причине Лагард считает, что в будущем регулирование подобных операций станет неизбежным.

Директор-распорядитель МВФ отметила, что ранее упор делался на регулирование организаций. Это были своевременные и необходимые меры. Тем не менее, технологии процветают, а вместе с тем приходят новые заботы для фонда. Они заключаются в том, чтобы не допустить использования криптовалют в преступных целях, однако для этого придется взяться за их регулирование. Между тем, вопрос об этом пока не решен и находится в подвешенном состоянии.