Промышленное производство в Москве растет 24 месяца подряд

О непрерывности роста индекса промпроизводства в столице заявила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщается на сайте мэра Москвы.

Даже с учетом неизбежного снижения объемов выпуска нефтепродуктов на Московском НПЗ, остановленного в начале 2017 года для планового ремонта, индекс промышленного производства обрабатывающих отраслей Москвы прибавил 1,5 процента.

Кроме того, министр Правительства Москвы, руководитель ДЭПиР столицы Владимир Ефимов, отметил высокую стимулирующую роль обновленной промышленной политики города и реализации в столице инфраструктурных проектов для развития промышленности в городе.

Проводимая столичными властями политика также положительно влияет на развитие различных производственных сфер. К примеру, по итогам прошлого года производство электрического и распределительного оборудования по сравнению с предыдущим периодом выросло на 97%, красок и лаков — на 37%, пластиковых труб — на 31%, радиаторов — на 10%.