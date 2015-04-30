Центральный Банк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых‍

Сегодня прошло плановое заседание совета директоров Центрального Банка России, в ходе которого было решено все же уменьшить ключевую ставку. Теперь этот показатель составит 7,5 процентов годовых‍, что на 25 базисных пунктов ниже, чем было ранее.

Пресс-секретарь Центрального Банка сообщил, о каких переменах шла речь на заседании директоров и к каким выводам они пришли в ходе него. Согласно информации, которую он предоставил, главное темой заседания было снижение ключевой ставки. До этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина уже подавала надежды на то, что это может случиться, так как этому благоприятствуют обстоятельства. Тем не менее, решение не было окончательным, однако сегодня его утвердили.

Ключевую ставку действительно снизили. Перед директорами Центрального Банка стоял выбор, на сколько ее урезать. В списке вариантов была отметка на 50 базисных пунктов, однако в ходе детального рассмотрения ситуации оказалось, что такое решение не скажется положительно на состоянии глобальных рынков. Практически единогласно выбор пал на снижение на 25 базисных пунктов, то есть остановились на 7,5 процентов годовых‍.