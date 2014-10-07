Сергей Кошевой: диалог между бизнесом и властью является ключом к успеху

После того как в среду в Москве состоялся Всероссийский финал национальной предпринимательской премии «Бизнес-Успех», стала известна пятерка сильнейших отечественных муниципалитетов. В общей сложности в конкурсе принимали участие 412 муниципалитетов из 78 субъектов РФ. В итоге место в первом пятерке заслуженно досталось дебютанту финала, которым стал Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области. Об этом рассказало ИА «Государственные Вести».

Этот округ славится инвестиционной привлекательностью и надежностью. В этом убеждает тот факт, что за минувший год в него было направлено 4,8 миллиарда рублей инвестиций, а это в пять раз больше окружного бюджета! Также Зеленоградск заслуженно считается туристической Меккой. На территории округа находится свыше ста профильных объектов, регулярно организуются событийные мероприятия. Город и округ удостоены высоких оценок от TripAdvisor и Forbes.

Как считает лидер администрации Зеленоградского округа Сергей Кошевой, «в качестве залога успеха выступил диалог между бизнесом и властью». Местные предприниматели, власти, ветераны, общественники вкладывают всю душу в свой город. Именно поэтому, заявил управленец, результаты работы команды Зеленоградска получили высокую оценку со стороны независимых экспертов.