Лидер "зеленых" Александр Закондырин обратился в прокуратуру с жалобой на природоохранный Департамент

Поводом для проверки, по мнению председателя партии «Альянс Зеленых» Александра Закондырина, должна стать деятельность департамента по охране окружающей среды Москвы в области экологического мониторинга. Если точнее – то невозможности получить данные о состоянии экологии столицы.

Пять месяцев не работает сайт «Мосэкомониторинга», на котором каждый 20 минут выдавали полный анализ воздуха по каждому округу столицы отдельно. Он закрылся «на модернизацию» в сентябре прошлого года, как раз во время массовых жалоб жителей Москвы на отравленный воздух из-за выбросов полигона ТБО Кучино. По мнению экологов, в это же время глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский утверждал, что с атмосферой в Москве все в порядке, а «превышение уровня сероводорода на здоровье человека не влияет». Глава ведомства предлагает знакомиться с мониторингом окружающей среды на сайте департамента. Однако, по уверениям общественников, урезанные усредненные данные не дают достоверной картины экологических проблем мегаполиса. Кроме генпрокуратуры, обращение от партии «Альянс зеленых» отправлено в Счетную палату РФ с предложением проверить эффективность расходуемых ведомством средств.