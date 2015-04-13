Twitter обнародовал данные о прибыли, которую получил впервые за 12 лет

Социальная сеть Twitter обнародовала данные о прибыли, которую она получила впервые за 12 лет. Было посчитано, что за 2017 год это число составило 91,1 миллион, в то время как за 2016 год лишь убытки составили 167 миллионов.

В компании, которая владеет основными акциями социальной сети Twitter, предоставили отчет о том, насколько плодотворно в финансовом плане для нее прошел этот год. Известно, что за последние 12 лет она терпела в основном лишь убытки, а цена ее акций снижалась. Однако же данные о результатах за 2017 год гласят, что выручка Twitter растет. Это связано с увеличение популярности соцсети, вследствие чего на нее за год пришло больше пользователей.

Так, в отчете подводится итог, что за минувший год удалось поднять прибыль сервиса в четыре раза. В США уже готовятся к торгам, по итогам которых определяться новые владельцы акций. Известно, что они стали намного более желаемым товаром после опубликованных данных. Их цена поднялась больше чем на 25 процентов.