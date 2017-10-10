Владимир Ефимов: столица предоставляет льготы перспективным предприятиям города

В среду пресс-служба столичного ДЭПИР озвучила информацию о новом приоритете промышленной политики города. Как заявил лидер Департамента Владимир Ефимов, в качестве этого приоритета выступают высокотехнологичные отрасли экономики, которым принадлежит 1/5 спроса на расположенные в Москве помещения офисного профиля. Об этом сообщил сайт «Вечерняя Москва».

Как отметил чиновник, в минувшем году в столице на 40% выросли производственные объемы лекарственных средств. Рост продемонстрировал и производственный сегмент компьютерного оборудования — +36%.

Владимир Ефимов в комментарии к новости напомнил, что в Москве успешно действует программа поддержки высокотехнологичных производств. Согласно ее условиям, города выделяет льготы (в том числе и налоговые) перспективным предприятиям. С их помощью они могут направлять высвободившиеся средства на ускоренное развитие путем создания новых рабочих мест или модернизации мощностей. Благодаря этому, можно рассчитывать на рост объемов производства.