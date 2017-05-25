Топилин объяснил падение реальных доходов россиян

При актуальном повышении заработных плат реальные доходы россиян падают из-за сокращения "серой" экономики. Такое объяснение предоставил Максим Топилин, руководитель Минтруда.

Во время недели российского бизнеса министр рассказал, что в 2017-м рост реальной зарплаты составлял более 3%. Он ждал, что зарплаты, являясь основным источником, смогут поднять доходы вслед за собой. Несмотря на прогнозы, падение не остановилось.

По мнению Максима Топилина, это явление связано с уменьшением теневого сектора. Он объясняет, что статистические данные оперируют не только официальными доходами, но и расходами. Последние свойственны не только официально трудоустроенным, но и представителям нелегальных организаций.