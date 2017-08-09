Goldman Sachs прогнозирует полное обрушение большинства криптовалют

В крупном банке США Goldman Sachs прогнозируют полное обрушение большинства существующих криптовалют. Такое мнение озвучил руководитель отдела анализа капиталовложений Стив Стронгин.

Специалист считает, что в настоящий момент существует большая вероятность монополизации рынка, капитализация которого уже утратила 500 миллиардов долларов за январь. При доминировании одной криптовалюты остальные рискуют утратить свою популярность и обесцениться.

Стив Стронгин отмечает, что оставшиеся на плаву электронные валюты, напротив, могут возрасти в цене даже в условиях обрушения конкурентов. При этом аналитик предупреждает, что криптовалютам, скорее всего, уже никогда не превысить исторические максимумы, достигнутые в конце прошлого года.

Банкир сообщает, что стоит опасаться тесной корреляции между показателями различных видов криптовалют. В рациональном рынке новые активы провоцируют уменьшения цены старых, однако эта закономерность не действует на крипто-биржи. Такое явление Стив Стронгин назвал "спекулятивным пузырем".