Сотрудники "Сбербанка" стали попадаться на майнинге на рабочем оборудовании

Президент "Сбербанка России" Герман Греф рассказал о тенденции, которую он стал замечать в последнее время среди своих сотрудников. По его словам, все чаще они используют рабочее оборудование, чтобы заниматься майнингом криптовалют.

Герман Греф рассказал о том, какую тенденцию в последнее время наблюдает среди работников банка, владельцем которого является. По его словам, все чаще он узнает, что сотрудники "Сбербанка" используют рабочее оборудование, чтобы заниматься майнингом криптовалют. С одной стороны, это понятно, ведь в 2017 году Греф обеспечил сотрудников банка мощным видеокартами, которые подходят для того, чтобы создавать Bitcoin-фермы. Между тем, естественно, у них нет права пользоваться рабочим оборудованием с такой целью.

Владелец "Сбербанка" в свою очередь высказал свое отношение к такому виду заработка. По его мнению, бизнес этого рода является довольно примитивным. Греф подчеркнул, что майнинг требует больших вложений, однако есть еще много объектов, куда можно инвестировать средства и получить на этом доход намного больше.