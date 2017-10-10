Владимир Ефимов: столица вышла на стабильный экономический рост

Столица РФ вышла на траекторию уверенного экономического роста. Такую информацию сообщил лидер ДЭПИР г. Москвы Владимир Ефимов. Он заострил внимание на том, что предварительным итогом за прошлый год выступает рост ВРП на 2%. До 2020 г. он должен прибавить еще 2,3%. Любопытно, что в PricewaterhouseCoopers считают, что цифра будет куда выше — 4%. Об этом рассказывает портал «Вечерняя Москва».

По словам Владимира Ефимова, московская экономика демонстрирует рост по всем основным показателям. К примеру, активно развиваются сферы промышленного производства, экспорта, инвестиций. Кроме того, по словам управленца, в Москве увеличивается показатель энергопотребления, безработных стало меньше, а экономически активных горожан, напротив, больше. Говорит сам за себя и тот факт, что за первые шесть месяцев 2017 г. столица выдала 49 986 патентов — в 1,4 раза больше, чем за тот же интервал прошлого года.