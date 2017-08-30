Андрей Колесник заявил, что Путин своевременно снял мораторий на создание ОЭЗ в регионах РФ

Предложение Андрея Никитина (губернатор Новгородской области) по отмене моратория на создание особых экономических зон (ОЭЗ) в регионах обрело поддержку у Владимира Путина. Он поручил главе Минэкономразвития Максиму Орешкину изучить возможность отмены означенного моратория. Также президент указал правительству на необходимость оказания поддержки МСБ, чтобы повысить темпы роста в промышленном секторе. Об этом написал портал «Государственные вести».

Прокомментировать новость согласился депутат Государственной Думы РФ VI созыва Андрей Колесник. По его словам, Владимир Путин в очередной раз продемонстрировал свое умение прекрасно ориентироваться в экономических процессах и реагировать на внешние вызовы. По мнению эксперта, в развернутой Западом против РФ санкционной войне, нет смысла делать ставку на партнеров, которые ставят во главу угла политические амбиции, а не взаимовыгодное сотрудничество. Андрей Колесник заострил внимание на том, что динамика развития сельского хозяйства в России доказывает, что все недружественные действия в отношении нашей страны не являются фатальными.