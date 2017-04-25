AliExpress подготовил дискаунтер для России с товарами до 600 рублей‍

Интернет-сервис AliExpress, базирующийся в Китае, подготовил для России новый дискаунтер "Лоукостер", который будет содержать товары в ценовой категории до 600 рублей. Об этом сообщили отечественные СМИ 5 февраля.

Стало известно о новом дискаунтере от сервиса AliExpress, который создан специально для жителей России. Главное его отличие - это то, что товары из него не будут выходить за рамки ценовой категории до 600 рублей. О нововведении стало известно сегодня. "Лоукостер" теперь будет как третий бренд от корпорации Alibaba Group (ранее к ней относились лишь Tmall и AliExpress. В китайском интернет-магазине отмечают, что новый дискаунтер как нельзя кстати придется для России. Огромное количество ее жителей часто предпочитают AliExpress для своих покупок, однако другие только начинают им пользоваться либо не беспокоятся о безопасности покупок в сети. "Лоукостер" пригодится таким пользователям, а также тем, кто пока не располагает большими средствами и собирается делать покупки в такой ценовой катгории.

Ранее новостное агентство "Версия. Инфо" сообщало о том, что на AliExpress появилась новая функция, которая получила название "Молл". Благодаря ней пользователи смогут получить свой товар намного быстрее, так как он будет приходить со складов, расположенных в России.