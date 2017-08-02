Аналитики назвали криптовалюту, ставшую главным разочарованием инвесторов

Аналитики назвали криптовалюту, которая стала самым большим разочарование инвестором. По мнению аналитиков портала CoinDesk, это звание по праву заслужила криптовалюта сети Ripple XRP.

Согласно данным исследования аналитиков, криптовалюта XRP может по праву называться самым большим огорчением инвесторов в истории существования блокчейна. Как известно, в начале текущего года XRP стоила практически 3,8 доллара, и всего за месяц ее показатели упали до критической отметки в 0,86 долларов. Такая ситуация показывает, что с января по февраль криптовалюта от Ripple составила минус 80% к историческому максимуму.

Также стало известно, что на воскресенье, 4 февраля, капитализация валюты XRP упала до 34 миллиардов долларов, тогда как в самом начале своего роста она достигала практически 138 миллиардов американских долларов.