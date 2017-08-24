В Брянске планируется строительство четырех заводов

В администрации города Брянска состоялись переговоры с бизнесменом и директором компании «Индустриальный парк «Дебрянск» Николаем Тимошковым, также присутствовал мэр, руководители «Газпром Газораспределение Брянск» и представители руководства Московйской железной дороги.

В связи с этим Николай Тимошков выступил с предложением по строительству четырех заводов. В проекте были указаны: мусороперерабатывающий завод, по производству медицинского и тонколистового стекла, по производству аммиака и карбамида, по производству стального и цветного литья.

Немецкая компания «MAVEG» согласилась стать партнером проекта.

Также велись обсуждения о предоставлении безопасного экологического участка для строительства заводов, организации рациональных методов управления, снабжении инженерных коммуникаций.

В результате, вопросами по перспективному сотрудничеству уже начинают заниматься професиональные службы.