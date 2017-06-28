Владимир Путин заявил о поддержке инициатив главы "Партии Дела" К.Бабкина

В стенах ростовского завода «Ростсельмаш» первого февраля состоялось заседание президиума Государственного Совета. На повестке дня было обсуждение вопроса промышленного развития регионов РФ. В его рамках представители экономического блока правительства держали ответ перед главой государства Владимиром Путиным о том, какие меры поддержки отечественного производства были ими предприняты. Об этом написал ИА REGNUM.

Во время заседания слово взял председатель совета директоров «Ростсельмаша», глава «Партии Дела» Константин Бабкин. Он посетовал на то, что российский производитель теряет порядка 15% рынка по причине «либерального» подхода к распределению субсидий. Выход из ситуации политик видит в том, чтобы при распределении государственных мер поддержки отдавать приоритет производителю из РФ. Именно таким образом работает правительственное постановление за номером 1432, которое способствовало тому, что рынок российской сельхозтехники вырос в два раза за трехлетний срок.

Инициатива промышленника была поддержана президентом, который дал поручение главе Минпромторга Денису Мантурову проработать данный вопрос. Позднее лидер «Партии Дела» сообщил, что ВВП также ознакомился с его инициативами касательно изменения налоговой и денежно-кредитной политики.