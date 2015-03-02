В Сибири перевозчики выступили с требованием отменить транспортный налог

В Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков выступили за отмену транспортных налогов. По их мнению, автомобилисты «Подвергаются двойному налогообложению». Обращение было направлено президенту, правительству и Госдуме.

Общественники предполагают, что после изменения акцизов на ГСМ финансовая нагрузка на владельцев машин возрастает вдвое. Кроме акцизов, шоферы вынуждены еще и оплачивать транспортный налог.

Выступавшие за отмену транспортного налога подчеркнули, что его собираемость не больше 50 процентов, а в 2012 году в Федерации автовладельцев России (ФАР) собрали больше 100 тысяч подписей за отмену этого налога. «Во многих странах транспортный налог включен в стоимость ГСМ. Это обеспечивает его стопроцентную собираемость, и принцип социальной справедливости (больше платит тот, кто много ездит и у кого машина расходует много топлива)». Обращение было рассмотрено и подписано президентом Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков Вячеслав Трунаев.