В 2018 году власти России выдадут жилищные сертификаты на сумму 15 млрд руб

В 2018 году в рамках госпрограммы, которая направлена на предоставление россиянам доступного и комфортного жилья, власти России выдадут 7 273 сертификата на жилье. Общая сумма таких документов на жилье – 14,87 миллиардов рублей.

На сайте правительства России разместили объявление о том, что в 2018 году власти выдадут больше 7 тысяч жилищных сертификатов. В данных указывается, что такие документы получат военные, работники внутренних дел, подлежащие увольнению. Еще сертификаты предоставят россиянам, пострадавшим от радиации в Чернобыле на АЭС и на производственном объединении «Маяк».

Помимо этого, сертификаты планируют предоставить гражданам России, которым пришлось вынужденно покинуть районы Крайнего Севера. Все документы на жилье будут выдаваться в рамках специальной программы. Она предусматривает, что граждане России получат доступное и комфортное жилье со всеми коммунальными услугами.