Нашелся покупатель на последнюю государственную страховую компанию

Последняя государственная страховая компания нашла своего покупателя. Им может стать холдинговая компания ООО «Открытие» под управлением Александра Кондратенкова, владельца СК «Опора». Федеральная антимонопольная служба предварительно удовлетворила ходатайство организации на приобретение акций ГСК «Югория», сообщает Коммерсант.

«Югория»,принадлежащая властям ХМАО, не раз выставлялась на аукционе. Согласно Богдану Зваричу, аналитику инвестиционной компании «Фридом Финанс», улучшение финансовых показателей «Югории» может сделать компанию привлекательным активом. Организация обладает обширной региональной сетью (около 70 филиалов).

Несмотря на заверения представителей «Югории» о преждевременных выводах, Богдан Зварич полагает, что СК “Опора” подготавливает почву для покупки организации, предварительно оцененной в 3-4 млрд. руб.