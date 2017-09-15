Инвесторы вложат в Ленобласть порядка 30 миллиардов рублей

Власти Ленобласти намерены подписать 6 договоров с инвесторами на реализацию новых проектов, их общая сумма превышает 30 миллиардов рублей. Об этом на инвестиционном форуме в Сочи сообщил глава 47 региона Александр Дрозденко.

Как стало известно, в Ленобласти будет построен завод. Он будет производить краски. На его строительство выделят почти 2 миллиарда рублей, партнером в создании завода выступит компания Tikkurila. Также Ленобласть будет сотрудничать с компанией Siemens, которая подпишет договор о расширении завода по производству газовых турбин.

Помимо этого, Ленобласть начнет сотрудничать с предприятием «Новотранс». Данное сотрудничество направят на строительство терминала в Усть-Луге. Всего Ленобласть будет сотрудничать с другими компаниями и инвесторами в разработке шести проектов.

Как отмечал ранее Путин, Ленобласть отличается от других регионов активным сотрудничеством с инвесторами. Такие соглашения и договора с другими компаниями приносит области новые предприятия и развитие инфраструктуры.