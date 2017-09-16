Новый автовокзал в Кингисеппе обойдется в 250 млн рублей

Чиновники Ленобласти, после завершения январской рабочей командировки губернатора Александра Дрозденко, начали работы, связанные с проработкой возведения вокзала в Кингисеппе.

На данный момент времени проходит аудит кингисеппского автобусного парка, определив при этом будущую стоимость запланированного объекта в 250 миллионов рублей. В нее заложены не только стоимость самого строительства, но и создание транспортной инфраструктуры для перевозчиков и самих пассажиров, успешного обеспечения работы вокзала, а также междугородние и международные направления.

Как рассказал зампред управления по транспорту Ленинградской области Михаил Присяжнюк, параллельно ведутся переговоры с возможными инвесторами проекта. Как дополнительно отметил чиновник, выполняется поручение губернатора, который поставил задачу по оптимизации транспортной работы в Кингисеппском и Сланцевском районах.

Потенциальными инвесторами готовы стать два автопредприятия «Барс-2» и «Питеравто». Обе компании довольно успешно и результативно работают на территории Ленобласти, обслуживая при этом важные маршруты в ряде районов области согласно договору с администрацией. Какой инвестор получит предпочтение, чиновники планирую огласить к началу весны.