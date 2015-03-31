Резервный фонд России официально прекратил свое существование

1 февраля Резервный фонд России официально прекратил осуществлять свою деятельность, об этом в Министерстве финансов сообщали еще в январе. Деньги от сделок с нефтью теперь будут идти не в Резервный фонд, а в Фонд национального благосостояния.

В декабре 2017 года Министерство финансов России распределило оставшийся триллион рублей из фонда, а все счета организации обнулили 1 января. О прекращении работы Резервного фонда сообщали в январе 2018 года.

Теперь, средства от сделок с газом и нефтью начнут поступать в ФНБ, из него же эти деньги поступят в бюджет при падении доходов и дефиците. На 1 января 2018 года в бюджете ФНБ насчитывали 3,8 миллиардов рублей, данная сумма составила 3,9% от ВВП России. Резервный фонд России был создан в 2008 году, вместе с ним также основали Фонд национального благосостояния. Фонды были открыты для безопасности бюджета от рисков, связанных с падением цен на нефть. Обе структуры объединили в одну и все функции будут выполняться в прежнем режиме. До этого Резервный фонд работал для защиты общего бюджета страны, а ФНБ – для баланса в пенсионной системе.