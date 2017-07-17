Новые средства завоевания клиентов: грузоперевозчики обратились к СМИ

Эксперты маркетинговой группы «ЭКРО» пришли к выводу, что медиа-активность этого сегмента рынка за прошлый год выросла в полтора раза. В компании сравнили пресс-индексы за 2017 и 2016 годы и составили итоговый индекс. Лидером стали «Деловые Линии».

Специалисты из «ЭКРО» (на рынке с 1991 года) решили оценить конкретную долю рынка СМИ, которую занимает тот или иной оператор. Для этого они проанализировали все статьи, которые появились за прошлый год в русскоязычных изданиях, и обратили внимание на те, где та или иная компания по грузоперевозкам стала главным героем.

Первую строку по праву заняла группа компаний «Деловые Линии». Они нарастили свой пресс-индекс более чем в два раза – с 14% до 35%. На успех оператора в информполе повлияли две новости. Генеральный директор «Деловых Линий» Фарид Мадани стал лучшим топ-менеджером в сфере логистики. Сама же компания увеличила грузооборот экспресс-перевозок более чем в два раза.

На втором и третьем местах расположились SPSR Express и DPD. В прошлом году произошло их слияние, но из-за того, что СМИ продолжали писать отдельно о каждом из операторов, в «ЭКРО» решили подсчитать рейтинг по отдельности у каждой компании.

В итоге у SPSR Express получился пресс-индекс 14,5%. Перевозчик начал подключать российские магазины к одной из китайских платформ, а также разработал успешное решение для экспорта товаров из России. Новость о слиянии SPSR Express и DPD также стала вспышкой в медийном поле.

У DPD – пресс-индекс 10 процентов. Главными информационными поводами стали две новости. Во-первых, компания была признана лучшим поставщиком по мнению ПАО «ВымпелКом». Кроме того, в DPD через СМИ заявили о заключении договора о сотрудничестве с известным американским онлайн-магазином iHerb.

Всего в рейтинг вошли 22 компании. Некоторые из них не смогли улучшить свои показатели, и, напротив, ухудшили их. По мнению аналитиков из «ЭКРО», причиной этому могли стать малобюджетные PR-кампании и снижение затрат на работу пресс-служб.

Пресс-индекс компаний-грузоперевозчиков за 2017 год:



