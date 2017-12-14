Открытие новых свалок не приведет к решению «мусорного вопроса»

Совместные действия по работе над рекультивацией свалок смогут улучшить экологию Подмосковья. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, подчеркнув, что власти столицы и Подмосковья договорились вместе решать проблему уничтожения мусора. Он также поблагодарил за активность в реализации проекта экологически чистого проекта губернатора области Андрея Воробьева. Напомним, в данное время в Московской области приступили к строительству заводов, позволяющих получать энергию из утилизации мусора. Первый из четырех заводов будет построен к 2020 году, использован опыт Японии и Швейцарии, и экологии ущерба от этих комплексов наноситься не будет.

Вместе с тем, находятся и те, кто выступаетза создание новых полигонов. Как сообщает портал «Журналистская Правда», за открытие новых полигонов ТБО ратует председатель Комитета экологии и природоохраны при Общественной палате РФ Альбина Дударева.