Анатолий Чубайс отметил, что в современных реалиях есть острая необходимость поднятия цены на газ в шесть раз. Стоимость топлива может возрасти до среднеевропейских.

Председатель «Роснано» Анатоий Чубайс во время своего заявление сделал предположение, что низкий уровень экономического развития России напрямую зависит от цен на газ. В связи с тем, что сейчас в мире расцветает европоцентризм, есть необходимость подражать западным идеалам и поднять цены на топливо.

Таким образом, Чубайс отметил, что цены действительно могу возрасти в несколько раз, и только эта мера будет способствовать стабилизации российской экономики по сравнению с западноевропейской.

В то же время, Чубайс спешит успокоить обывателей тем, что правительство не будет поднимать цены на газ столь стремительно, важно лишь разумное соотношение и сокращения пропасти в политике цен на газ.