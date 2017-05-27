Авиаперевозчики сократили московские рейсы для ростовского аэропорта "Платов"

В зимний период авиаперевозчики сократили количество рейсов из ростовского аэропорта "Платов" в Москву. На это обратил внимание ресурс Travel.ru.

Согласно подсчетам, учреждение лишилось 3-4 рейсов ежедневно, что составляет до 20% общего количества маршрутов между Ростовом и столицей. Так S7 Airlines в будние дни совершает два перелета вместо предыдущих трех и один - в выходные. Подобной политики придерживается руководство "Уральских авиалиний", которые начали летать лишь пять раз за неделю, тогда как ранее в Москву улетало два лайнера ежедневно. Один из рейсов также отменила компания Nordwind Airlines.

Таким образом, изначального графика на зиму 2018 года придерживаются лишь "Азимут" и группа "Аэрофлот". А вот лоукостер "Победа", напротив, около месяца назад прибавила ещё три дополнительных рейса.

Аналитики связывают подобную тенденцию с проблемами нового аэропорта с доступом общественного транспорта. Это заставило определенную долю пассажиров пересесть на другой междугородний транспорт. Отказы также спровоцировали очень высокие сборы "Платова" за обслуживание воздушных судов. По сравнению с другими организациями, его услуги обходятся в разы дороже.